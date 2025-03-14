Россельхознадзор выявил сальмонеллу в фарше «Уральского мясокомбината»

В говяжьем фарше «Премиум», произведенном ООО «Уральский мясокомбинат», обнаружили бактерии рода Salmonella, сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Продукция для пробы была взята в одном из сетевых магазинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Выявление бактерии в мясной продукции означает, что в процессе производства могли быть нарушены санитарные нормы и правила гигиены, что является несоблюдением программы пищевого контроля»,— пояснили в ведомстве. Бактерия может вызывать у людей острое инфекционное заболевание сальмонеллез.

Россельхознадзор приостановил действие декларации на мясные полуфабрикаты, в том числе и фарш, произведенные «Уральским мясокомбинатом». Комбинату направлено письмо с требованием в установленные сроки доказать, что продукцию выпускают в соответствии с требованиями и не допускают попадания в нее бактерий. Предприятие не предоставило полную информацию об устранении нарушений, и ведомство полностью прекратило действие декларации.

Ранее Россельхознадзор выявил сальмонеллу в продукции, продаваемой в свердловских магазинах сети «Светофор». В образцах молочной продукции была выявлена фальсификация.

Анна Капустина