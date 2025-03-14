Власти Екатеринбурга изменили правила благоустройства из-за киосков

В Екатеринбурге будет сформирована новая схема размещения нестационарных торговых объектов (НТО), которая исключит размещение объектов в центре города и на гостевых маршрутах, сообщил глава города Алексей Орлов на совещании с главами районных администраций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Директор Департамента потребительского рынка и услуг Администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин сообщил, что сокращение количества мест в схеме ведет к увеличению количества НТО на частных территориях, которые не регулируются схемой. Для предотвращения массового размещения НТО на частных территориях в правила благоустройства внесены положения, распространяющиеся на всю территорию города.

На сегодняшний день схема включает более 1,5 тыс. мест размещения НТО, однако в этом году у 1,3 тыс. договоров истекают сроки действия. По результатам обследования, более 1,4 мест размещения не соответствуют требованиям законодательства и будут исключены из схемы.

Алексей Орлов отметил, что новая схема НТО должна предусматривать размещение объектов в районах с низкой обеспеченностью стационарными объектами торговли, прежде всего в отдаленных районах.

Напомним, количество жалоб по вопросам организации нестационарной торговли в Свердловской области в 2024 году увеличилось «почти в два раза» по сравнению с 2023 годом. Бизнес-омбудсмен Елена Артюх напомнила, что срок большей части договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) в Екатеринбурге завершится летом 2025 года, после чего власти муниципалитета приступят к «существенному уменьшению количества НТО на территории города».

Полина Щуцкая