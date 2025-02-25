Число жалоб на работу киосков в Свердловской области выросло вдвое в 2024 году

Количество жалоб по вопросам организации нестационарной торговли в Свердловской области в 2024 году увеличилось «почти в два раза» по сравнению с 2023 годом, сообщила на заседании заксобрания региона уполномоченный по защите прав предпринимателей в области Елена Артюх. Бизнес-омбудсмен подчеркнула, что большая часть обращений касалась Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Госпожа Артюх напомнила, что срок большей части договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) в Екатеринбурге завершится в июне-июле 2025 года, после чего власти муниципалитета приступят к «существенному уменьшению количества НТО на территории города». «Когда действующие договоры закончатся, останется в лучшем случае треть или четверть от имеющихся объектов, дальше они будут выставлены на торги»,— пояснила бизнес-омбудсмен.

Елена Артюх подчеркнула, что выступает против «радикального сокращения» НТО в Екатеринбурге. «Идет последовательное принятие решений по исключению мест (размещения НТО.— "Ъ-Урал") из схемы. Мы смотрим на эти решения, есть обоснованные, есть не вполне обоснованные, с ними будем продолжать работать»,— заверила она.

Меры по «борьбе» с нелегальными киосками в марте 2024 года анонсировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, в мае депутаты гордумы приняли обновленные условия размещения киосков, разработанные мэрией. В администрации предполагают, что плата за размещение ларьков вырастет в два-три раза. По словам господина Орлова, обновленная схема размещения НТО запретит работу киосков в центре и на гостевых маршрутах Екатеринбурга. В феврале 2025 года депутаты гордумы Екатеринбурга поддержали сокращение времени на добровольный снос нелегальных торговых точек с пяти суток до одного дня или трех часов — в зависимости от типа объекта.

Василий Алексеев