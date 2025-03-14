В Самарской области осудили двух охотников за браконьерство

Кинельский районный суд Самарской области признаны виновными двух местных жителей Геннадия Лебедева и Евгения Кутулуцкого по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору). Последний также осужден по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением особо крупного ущерба).

По данным областной прокуратуры, одному из подсудимых назначили штраф в размере 700 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с добычей природных ресурсов, с лишением права ношения и хранения оружия на два года. Второму — наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. с лишением права, связанного с добычей природных ресурсов, а также права на хранение и ношение оружия на срок полтора года. Также в доход государства конфискованы охотничьи карабины, использовавшиеся при совершении преступления.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года на территории охотничьего угодия «Кутулукское» Кинель-Черкасского района. Несколько мужчин попытались скрыться от егерей при попытке проверить разрешительные документы. Путевки на оказание охотничьих услуг у группы не было, а возле автомобиля были найдены туши убитых кабанов. Одним из охотников оказался помощник врио главы правительства Самарской области Антон Чередников, о чем он сам заявил егерям.

Евгений Чернов