В Самаре спрос на авторские букеты перед 8 Марта вырос на 62%

В Самаре спрос на авторские букеты к 8 Марта увеличился на 62%, сообщили в пресс-службе Flowwow.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Спрос на монобукеты вырос на 35%. Цена на цветы одного вида по итогам праздника достигла 3 686 руб., увеличившись на 11% по сравнению с прошлым годом, стоимость авторских букетов составила 3 597 руб. (+10%).

«Самым дорогим букетом на Международный женский день в Самаре стала композиция из 301 розы за 44 550 рублей. Самыми востребованными цветами, которые дарили в качестве подарка на 8 Марта, были пионовидные и французские розы, гортензии и тюльпаны»,— говорится в сообщении Flowwow.

Среди других подарков популярностью пользовались клубника в шоколаде и съедобные букеты. Клубника в шоколаде стоила столько же, сколько и в прошлом году, и обходилась самарцам примерно в 2 477 руб. Букеты из клубники в среднем стоили на 25% больше, чем в 2024 году — 3 737 руб.

Сабрина Самедова