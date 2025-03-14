В Ярославской области снизилась стоимость кв.м. мурала

В Ярославской области в 2025 году стоимость квадратного метра площади нанесения мурала составит 3292,84 руб., что почти на 1 тыс. руб. меньше, чем в 2024 году. Соответствующий приказ подписала министр молодежной политики Ольга Станишевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Речь идет о муралах, наносимых в рамках проекта «Будь Ярче». В рамках него ярославцы могут наносить заранее утвержденные муралы на типовые здания. В прошлом году стоимость одного кв.м нанесения составляла 4275,50 руб., с учетом автовышки — 8475,50 руб. Снижение цены прокомментировали в областном правительстве.

«Стоимость 1 кв.м нанесения мурала в 2025 году вышла ниже стоимости 2024 года с учетом падения стоимости услуг по итогам проведенных в 2024 году закупочных процедур»,— объяснили в правительстве.

Кроме того, на 2025-ый год не предусмотрена отдельная стоимость нанесения мурала с использованием автовышки. В правительстве объяснили, что использованием автовышки — это обязанность подрядчика, поэтому теперь она включена в общую стоимость.

Алла Чижова