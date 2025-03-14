Беглов рассказал об организации транспортных потоков у терминала ВСМ на Лиговском

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78» рассказал о том, как будет организован проезд транспорта вокруг нового терминала ВСМ на Лиговском проспекте.

По словам градоначальника, с западной стороны терминала привокзальная площадь будет принимать только экскурсионные автобусы и такси. Заезд будет осуществляться с Днепропетровской улицы, улицы Черняховского и Лиговского проспекта. Личный транспорт же будет «отправлен» на восточную сторону. При этом эта сторона сможет принимать и машины такси. Для этого власти города планируют строительство Военной улицы и Товарного переулка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что внутри складов Кокоревых проложат пути под ВСМ Москва — Санкт-Петербург. В историческое здание интегрируют платформу для прибытия новых поездов.

Дарья Астанина