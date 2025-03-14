Минтруд Татарстана разработал проект постановления, меняющий порядок оказания социальной помощи на основе социального контракта. Документ устанавливает приоритет для многодетных семей и участников СВО, а также уточняет критерии трудной жизненной ситуации и условия возврата средств при нецелевом использовании. В ведомстве подчеркивают, что базовые требования к получателям помощи остаются прежними. Эксперты отмечают, что изменения направлены на более целенаправленное распределение ресурсов соцзащиты, а также считают решение о приоритетном обеспечении участников СВО оправданным и соответствующим федеральным установкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соцконтракт пойдет по приоритетному списку

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Соцконтракт пойдет по приоритетному списку

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан разработало проект постановления о внесении изменений в действующий порядок оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. В документе отмечена поддержка многодетных семей в рамках национального проекта «Семья», а также участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Документ находится на антикоррупционной экспертизе.

В пресс-службе Минтруда РТ «Ъ Волга-Урал» пояснили, что проект разработан в целях приведения республиканского законодательства в соответствие с постановлением правительства Российской Федерации от 18.02.2025 № 173.

Проект обновляет преамбулу действующего постановления, включая в нее упоминание федеральной программы «Многодетная семья» и устанавливает, что социальные контракты в приоритетном порядке будут заключаться с многодетными семьями, семьями с детьми и с участниками СВО и членами их семей.

Социальный контракт Социальный контракт — это соглашение между органами соцзащиты и человеком или семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе. По контракту орган соцзащиты обязуется оказать государственную соцпомощь в виде социальных услуг, денежных выплат, а также приобретения необходимых товаров.

В пресс-службе министерства отметили, что одним из ключевых изменений является «заключение в приоритетном порядке социальных контрактов с участниками специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также с членами их семей».

Документ уточняет состав семьи при расчете среднедушевого дохода, исключая из него лиц, находящихся на полном государственном обеспечении, военнослужащих-призывников, отбывающих наказание в тюрьмах, находящихся под стражей, на принудительном лечении или в розыске. При этом в Минтруде отметили, что «в части расчета среднедушевого дохода семьи изменения данным проектом постановления не вносятся».

Изменения затрагивают работу межведомственных комиссий, которые будут рассматривать программы социальной адаптации и бизнес-планы заявителей перед заключением соцконтракта. Комиссиям предоставляется право неодобрения социального контракта, если избранный заявителем вид деятельности признается экономически неэффективным.

Проект расширяет перечень оснований для отказа в назначении помощи, добавляя в него шесть новых пунктов. В помощи может быть отказано при нежелании заявителя пройти тестирование на определение уровня предпринимательских компетенций, подаче заявления недееспособным лицом или если заявитель в течение предшествующих 12 месяцев уже получал финансовую помощь на начало бизнеса от службы занятости.

В документе прописана процедура возврата средств при нецелевом использовании и невыполнении условий соцконтракта. Граждане должны будут вернуть полученные денежные средства в течение 30 календарных дней в случае неисполнения программы социальной адаптации без уважительных причин. При невозврате средств территориальные органы соцзащиты смогут взыскивать их через суд.

Проект постановления также уточняет понятие «трудная жизненная ситуация» и изменяет критерии ее определения. К таким ситуациям теперь относится «прохождение непрерывного лечения гражданином или членами его семьи длительностью свыше трех месяцев», а также «нахождение в состоянии репродуктивного выбора одинокой женщины» с доходом ниже прожиточного минимума.

Как рассказали «Ъ Волга-Урал» в Минтруде РТ, проект также устанавливает новую периодичность заключения социальных контрактов: «Устанавливается вне зависимости от выбранного мероприятия — не ранее чем со дня окончания мониторинга условий жизни семьи (одиноко проживающего гражданина) по завершении ранее заключенного социального контракта».

В ведомстве также подчеркнули, что требования к получателям государственной социальной помощи не меняются: «Право на государственную социальную помощь на основании социального контракта возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко проживающего гражданина по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума на душу населения на дату обращения за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта».

Депутат Госсовета РТ, участник СВО Эдуард Шарафиев в беседе с «Ъ Волга-Урал» положительно оценил предложенные изменения: «Указанный проект постановления Кабинета Министров РТ является еще одним инструментом по расширению поддержки участников СВО и членов их семей в русле установок президента России Владимира Путина. Это следует так и воспринимать — Татарстан четко выполняет все установки федерального центра».

По мнению парламентария, решение о приоритетном предоставлении помощи семьям участников СВО в рамках социального контракта «оправдано и правильно». «Нужно учитывать, что многие участники СВО являются частично мобилизованными. То есть эти люди с риском для жизни выполняют государственные задачи. Поэтому очевидно, что их семьи, если они подпадают под категорию малообеспеченных, должны получить помощь в рамках социального контракта в приоритетном порядке», — подчеркнул господин Шарафиев.

Депутат напомнил, что доходы мобилизованных и контрактников при расчете доходов семьи не учитываются согласно федеральному законодательству. Однако он обратил внимание на недочет в документе: «Единственное, в чем у меня вопрос, почему в документе речь идет только о семьях участников СВО, а участники КТО, район которой охватывает три области — Курскую, Белгородскую и Брянскую, не включены в это постановление. Ведь Путин уже дал распоряжение уравнять в правах всех участников боевых действий — как в рамках СВО, так и в рамках КТО».

Специалист юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов, отмечает, что изменения не затронут базовые права граждан на социальную помощь. По его словам, новый документ в некоторых аспектах упрощает получение социальной поддержки, в других — незначительно усложняет процедуру.

«Данный проект постановления изменяется в большей части из-за внесения изменений в постановление правительства РФ от 16.11.2023 № 1931. Постановлением от 18.02.2025 № 173 были внесены те же самые пункты, которые вносятся в постановление Кабинета министров РТ», — поясняет юрист.

Говоря о приоритетности категорий для заключения социального контракта, Антон Смирнов указывает на ключевое изменение: «По сути, основные изменения заключаются в добавлении порядка по заключению контракта: многодетным семьям, семьям с детьми, участникам СВО, а также членам их семей».

В новых основаниях для отказа в назначении социальной помощи, среди которых «отказ от тестирования предпринимательской компетенции», «недееспособность заявителя» и «получение помощи для предпринимательства за последние 12 месяцев», эксперт видит попытку более целенаправленного распределения ресурсов социальной защиты.

По вопросу судебного возврата денежных средств по социальному контракту господин Смирнов пояснил: «Как показывает практика, соцконтракт расторгается, как правило, если выявили факт нецелевого использования денежных средств».

Юрист положительно оценил сокращение сроков рассмотрения заявлений с пяти дней до 48 часов, связывая это с цифровизацией государственных услуг. «Межведомственные органы сейчас все больше переходят к электронному документообороту, с этим и связано уменьшение сроков с пяти дней до двух суток», — считает Антон Смирнов. При этом он подчеркнул, что в случае необоснованного отказа граждане всегда могут обратиться в прокуратуру.

Анар Зейналов