Для тушения пожара на нефтекомплексе Туапсе привлекли 172 специалиста МЧС

Группировка для тушения пожара на нефтекомплексе в Туапсе, возникшего после атаки беспилотников, увеличена до 172 сотрудников МЧС с 48 единицами спецтехники. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В пятницу, 14 марта, в 03:07 нефтекомплекс подвергся атаке беспилотников, в результате которой загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь возгорания превысила 1 тыс. кв. м.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Изначально для борьбы с огнем были мобилизованы не менее 120 сотрудников экстренных служб и 39 единиц специальной техники. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко прибыл на место происшествия и осуществляет контроль за ситуацией.

Мария Удовик