Заксобрание Петербурга не поддержит проект об умерщвлении бездомных животных

Заксобрание Санкт-Петербурга направило отрицательный отзыв на федеральный законопроект об умерщвлении бездомных животных, сообщил депутат Денис Четырбок, возглавляющий группу по разработке городских законов в области обращения с животными.

«Моя точка зрения неизменна — я категорически против таких радикальных мер и считаю их абсолютно неприемлемыми»,— написал господин Четырбок в Telegram-канале.

По его словам, подходить к решению проблемы бездомных животных нужно иначе: развивать инфраструктуру, в том числе городские приюты, совершенствовать систему отлова и стерилизации, увеличивать число бесплатных вакцин на городских ветстанциях.

Речь идет о законопроекте, который 28 февраля внесла в Госдуму группа депутатов во главе с главой комитета по защите семьи Ниной Останиной. Документ наделяет регионы правом устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. В случае если животное находится в приюте дольше установленного срока, его предлагается умерщвлять гуманным способом. 13 марта отрицательное заключение на инициативу подготовил комитет Совета федерации по конституционному законодательству.

Подробнее — в материале «Ъ» «Борьба с одичалыми».

Полина Мотызлевская