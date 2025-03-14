«Дидюля», «Наследник» и «Мелочи жизни»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут концерты групп «Дидюля», Truckdrivers, «25/17», «Шары», рэп-артиста Мота и Загира Зайнетдинова. В театрах представят спектакли «Темные аллеи», «Generation "П"» и «Наследник». На выставках покажут картины местного художника и экспонаты, демонстрирующие разнообразие углеродных соединений, а в кинотеатрах — фильмы «Пальма-2», «Жар-птица» и «Мелочи жизни».

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

В «МТС Live Холле» 15 марта состоится выступление группы «Дидюля». Она приезжает в Челябинск с новой концертной программой «Голос сфер». Музыканты исполнят новые и известные инструментальные композиции. Для каждой из них подготовлено световое сопровождение. Стоимость билета — от 2 тыс. до 3,8 тыс. руб. (6+)

В Harat’s Pub 16 марта выступит челябинская группа Truckdrivers в рамках тура «Океан кайфа». Коллектив исполняет музыку в стилях рэгги и панк-рока, приобретая популярность как в родном городе, так и за его пределами. Стоимость билета — 1,1 тыс. руб. (18+)

В «МТС Live Холле» 16 марта состоится концерт рэп-исполнителя Мота (Матвея Мельникова). Артист исполнит известные хиты «Сопрано», «Капкан», «Лилии», «Любовь как спецэффект», «Август — это ты» и многие другие. Стоимость билета — от 3 тыс. до 6 тыс. руб. (12+)

В Центре международной торговли 18 марта выступит группа «25/17». В 2025 году исполнится десять лет четвертому студийному альбому коллектива «Русский подорожник». Зрители услышат песни «Под цыганским солнцем», «Чернотроп», «Горький туман», «Думай сам» и другие хиты группы. Стоимость билета — 3 тыс. руб. (16+)

В клубе Ozz 19 марта состоится концерты группы «Шары». Коллектив позиционирует свой стиль музыки как «эмо-кабаре-поп-панк». Выступление запланировано в рамках крупного весеннего тура группы. Стоимость билета — от 1,2 тыс. до 2,2 тыс. руб. (16+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 19 марта выступит стендап-комик Стас Старовойтов, участник первого состава StandUp Show. Стоимость билета — от 1,3 тыс. до 3,7 тыс. руб. (18+)

В театре ЧТЗ 20 марта пройдет этно-шоу Загира Зайнетдинова с новой программой «Сила рода». Она включает лирические песни, современную музыку, акробатику, танцы и световое шоу. В своих шоу Загир Зайнетдинов играет на национальных инструментах и использует горловое пение. Стоимость билета — от 1 тыс. до 1,4 тыс. руб. (0+)

Спектакли

В театре-студии «Манекен» 15 и 16 марта представят новую версию спектакля «Темные аллеи» по одноименному циклу рассказов Ивана Бунина. По словам авторов постановки, зрителей ждет новый состав актеров и обновленная инсценировка. Стоимость билета — 400 руб. (18+)

В театре драмы имени Наума Орлова 17 марта состоится спектакль «Наследник». Зрители станут свидетелями спора, который вскроет тайны одной интеллектуальной французской семьи. На сцену выйдут народные артисты России Марина Зудина и Константин Лавроненко. Стоимость билета — от 1,5 тыс. до 4,8 тыс. руб. (16+)

В Камерном театре 19 марта состоится спектакль «Generation "П"» по одноименному произведению Виктора Пелевина. Постановка представляет собой «экзистенциальный мюзикл». Стоимость билета — от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. (18+)

Выставки

В историческом музее Южного Урала 18 марта откроется выставка «Шестой элемент. Углерод – основа всего». На ней покажут экспонаты, представляющие разнообразие природных и искусственных соединений углерода: минералы, горные породы, палеонтологические находки, гербарии, чучела животных, предметы быта и многое другое. Стоимость билета — от 100 руб. (0+)

В Larisa Depershmidt gallery 20 марта откроется выставка челябинского художника Филиппа Мустафина (OLIEF). В своих работах он использует техники стрит-арта и граффити, создавая абстрактные композиции. Выставка будет работать до 17 апреля 2025 года. Стоимость билета — 400 руб. (12+)

Кино

В кинотеатрах Челябинска 20 марта выйдет в прокат фильм «Пальма-2». Это продолжение одноименной картины, вышедшей в 2020 году. Летчик Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, но не перестает летать, хоть и на маленьком винтовом АН-2. Внезапно к ним домой попадает медвежонок, которого похищают браконьеры. Ему на помощь приходит пес Пальма, и теперь двум животным нужно вернуться к хозяевам через лес и множество опасностей. Лазаревым, которые отправились на поиски четвероногих друзей, необходимо вспомнить, что значит быть настоящей семьей. Главные роли сыграли Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович и другие. (6+).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото — исполнительница главной роли в фильме «Жар-птица» Александра Киселева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ На фото — исполнительница главной роли в фильме «Жар-птица» Александра Киселева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В челябинских кинотеатрах 20 марта выйдет в прокат фильм «Жар-птица». По сюжету актриса и танцовщица театра летит в Индию, чтобы найти мать, которая бросила ее и вступила в секту. Со временем девушка перестает понимать, действительно она находится в Индии, или это все происходит на сцене ее родного театра в Санкт-Петербурге. В фильме снялись Александра Киселева, Илларион Маров, Марк Эйдельштейн, рэпер Хаски. (16+)

В кинотеатрах Челябинска можно посмотреть фильм «Мелочи жизни» с Киллианом Мерфи в главной роли. Действие происходит в Ирландии 1985 года. Угольщик Билл Ферлонг становится свидетелем того, как в католическом монастыре монахини издеваются над молодыми послушницами. В поисках справедливости герой сталкивается с неодобрением семьи и давлением общества, боящегося влияния местных священнослужителей. (18+)

Ольга Воробьева