Ученые увидели связь недосыпа с теориями заговора

Психологи из Университета Ноттингема установили, что людей с проблемами со сном проще убедить в том, что Земля плоская, а полеты на Луну сфабрикованы. Соответственно, среди тех, кто спит нормально и высыпается, меньше последователей теорий заговора. Результаты исследования опубликованы в академическом издании Journal of Health Psychology.

Исследование проходило в два этапа. На первом 540 участников ответили на вопросы о качестве их сна. Потом часть из них прочитала статью о пожаре в соборе Нотр-Дам в Париже с комментариями об умышленном сокрытии причин пожара, а остальные читали отчет о пожаре, основанный на фактах и объясняющий возгорание случайностью. В результате большинство тех, кто жаловался на плохой сон, согласились с конспирологической версией.

Второй этап, в котором приняли участие 575 человек, показал, что при плохом качестве сна люди чаще склонны активно поддерживать теории заговора. Как отмечает ведущий автор исследования доцент кафедры психологии Дэниел Джолли, «из-за плохого сна повышается риск развития депрессии, тревожности и паранойи, а это те же факторы, которые способствуют доверию к конспирологическим теориям». По его словам, исследование показало, что «улучшение качества сна может стать защитным фактором от распространения конспирологического мышления».

О том, где люди спят лучше,— в материале «Морфей нам друг».

Алена Миклашевская