Рютте: НАТО не будет участвовать в обеспечении прекращения огня на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bloomberg TV заявил, что ЕС не будет участвовать в обеспечении прекращения огня на Украине в случае перемирия. Господин Рютте добавил, что отношения с Россией должны нормализоваться только после окончания боевых действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Марк Рютте

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Я думаю, что НАТО будет сложно участвовать в этом... но НАТО, возможно, будет советовать, как лучше всего это сделать»,— сказал господин Рютте. В интервью он обратил внимание, что сделка еще не заключена и очень многое зависит от ее параметров.

Господин Рютте подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины могут обсуждаться только после заключения перемирия. «Мы должны продолжать оказывать на них (на Россию.— "Ъ") давление, чтобы убедиться, что они готовы серьезно вести переговоры с американской администрацией и, конечно, с украинцами»,— добавил глава альянса. Он выразил надежду, что мирное соглашение будет достигнуто до конца этого года.

12 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ никогда не примет присутствие войск НАТО на Украине в рамках миротворческой миссии после урегулирования конфликта. «Это является угрозой для России»,— сказал он.