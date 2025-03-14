В Екатеринбурге создадут карту объектов культурного наследия, сообщил главный архитектор Екатеринбурга Руслан Габдрахманов на открытии памятника дома городского головы Симанова. Проект реализуют совместно со свердловским управлением госохраны ОКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На карте будут обозначены объекты культурного наследия и действующие для них ограничения, чтобы с ними быстро могли ознакомиться представители бизнеса, власти или жители города. Это должно помочь определить возможности работы с этими памятниками.

«Все хотят Екатеринбург видеть современным городом. Но без исторического ландшафта, в который включаются и объекты культурного наследия, современного города быть не может. Наследие — это как раз тот социальный капитал, который мы реставрируем и который наполняет жизнь»,— сказал господин Габдрахманов.

Напомним, правительство Свердловской области планировало создать ведомственную информационную систему «Объекты культурного наследия Свердловской области». Система должна была помогать в создании ресурса для учета ОКН, выполнении государственных функций, услуг и выдачи заключений.

Анна Капустина