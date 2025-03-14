В Екатеринбурге создадут карту объектов культурного наследия
В Екатеринбурге создадут карту объектов культурного наследия, сообщил главный архитектор Екатеринбурга Руслан Габдрахманов на открытии памятника дома городского головы Симанова. Проект реализуют совместно со свердловским управлением госохраны ОКН.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
На карте будут обозначены объекты культурного наследия и действующие для них ограничения, чтобы с ними быстро могли ознакомиться представители бизнеса, власти или жители города. Это должно помочь определить возможности работы с этими памятниками.
«Все хотят Екатеринбург видеть современным городом. Но без исторического ландшафта, в который включаются и объекты культурного наследия, современного города быть не может. Наследие — это как раз тот социальный капитал, который мы реставрируем и который наполняет жизнь»,— сказал господин Габдрахманов.
Напомним, правительство Свердловской области планировало создать ведомственную информационную систему «Объекты культурного наследия Свердловской области». Система должна была помогать в создании ресурса для учета ОКН, выполнении государственных функций, услуг и выдачи заключений.