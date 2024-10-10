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На Урале создадут информационную систему об объектах культурного наследия

Правительство Свердловской области планирует создать ведомственную информационную систему «Объекты культурного наследия Свердловской области» для мониторинга социально-экономического развития региона. Соответствующая заявка появилась на портале Госзакупок.

Городок чекистов в Екатеринбурге, объект культурного наследия федерального значения

Городок чекистов в Екатеринбурге, объект культурного наследия федерального значения

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Городок чекистов в Екатеринбурге, объект культурного наследия федерального значения

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Начальная цена составляет около 39,9 млн руб. — финансирование реализации проекта будет производится за счет регионального бюджета, заявки можно подать до 24 октября, при этом завершить работы по контракту предполагается до 2 декабря включительно.

Целью создания системы служит автоматизация процессов формирования и ведения единого цифрового ресурса по объектам учета, включая процедуры обработки данных по информационному сопровождению полного жизненного цикла объектов учета, а также предоставление на базе ресурса государственных функций, услуг и выдачи заключений.

Ранее Госэкспертиза выдала положительное заключение на то, чтобы включить сгоревший особняк купца Ермолаева на ул. Вайнера, 64 в центре Екатеринбурга в реестр объектов культурного наследия (ОКН), его планируют отреставрировать и перестроить в гостиницу.

Подробнее о том, как в Екатеринбурге восстанавливают и приспосабливают памятники архитектуры — в материале «Инвестиции особняком»

Ирина Пичурина

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