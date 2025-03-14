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Участнику СВО на Дону выплатили 600 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Октябрьского района Ростовской области помогла участнику спецоперации получить компенсацию после проверки его обращения о нарушении социальных прав. В результате вмешательства прокуратуры ему выплатили 600 тыс. руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что мужчина получил ранение во время службы, но региональное министерство труда и социального развития отказало ему в выплате из-за отсутствия постоянной прописки на территории области. Прокуратура решила поддержать участника спецоперации и обратилась в суд.

Суд удовлетворил исковое заявление, подтвердив факт постоянного проживания мужчины в Ростовской области.

Тат Гаспарян

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