Участнику СВО на Дону выплатили 600 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры
Прокуратура Октябрьского района Ростовской области помогла участнику спецоперации получить компенсацию после проверки его обращения о нарушении социальных прав. В результате вмешательства прокуратуры ему выплатили 600 тыс. руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Проверка показала, что мужчина получил ранение во время службы, но региональное министерство труда и социального развития отказало ему в выплате из-за отсутствия постоянной прописки на территории области. Прокуратура решила поддержать участника спецоперации и обратилась в суд.
Суд удовлетворил исковое заявление, подтвердив факт постоянного проживания мужчины в Ростовской области.