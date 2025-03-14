Два населенных пункта Ставрополья попали в список самых жарких мест страны

Два населенных пункта Ставропольского края вошли в топ-10 самых жарких городов России на 12 марта. Об это рассказал в Telegram-канале синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Рейтинг возглавили два ставропольских населенных пункта: Новоалександровск — 27, 6 градусов тепла; село Красногвардейское — 27, 1 градусов тепла.

В Новоалександровске 12 марта температура воздуха составила +27,6 градуса, в Красногвардейском — +27,1 градуса.

У соседнего Краснодарского края в списке пять городов, где температура превысила отметку в +25 °С. Также в десятке Адыгея и Калмыкия.

Николай Аксенов