Магаданские депутаты просят убрать ограничения по срокам должности для омбудсменов в регионах

В Госдуму внесен законопроект, отменяющий ограничения по срокам должности для региональных уполномоченных по правам человека. Сейчас один человек может работать омбудсменом не более двух сроков подряд. Депутаты Магаданской областной думы просят дать регионам право самостоятельно определять порядок назначения кандидатов на такие должности.

Авторы инициативы просят признать утратившей силу ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ». В пояснительной записке указывается, что сейчас правовое регулирование в этой сфере не единообразно, ограничения по срокам должности прописаны не во всех законах, регулирующих деятельность омбудсменов. В пример депутаты привели законы «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ» и «Об уполномоченных по правам ребенка в РФ».

Депутаты считают, что их инициатива позволит регионам «сохранить высококвалифицированные кадры» и «наиболее эффективно решать задачи» в сфере прав человека.

Полина Мотызлевская