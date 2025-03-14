Жога призвал власти регионов УрФО быть готовым к негативным сценариям по пожарам

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога призвал власти шести регионов приготовиться к «самым негативным сценариям по природным пожарам». Господин Жога озвучил требование на совещании по подготовке к паводкам и пожароопасному периоду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Полпред отметил, что природные пожары в регионах УрФО часто переходили на населенные пункты, в результате чего гибли люди. «Противопожарная защита населенных пунктов часто не соответствует действующим нормативам»,— пояснил он. Артем Жога добавил, что власти допускали просчеты на этапе прогнозирования и подготовки сводных планов тушения лесных пожаров. «Расчет сил и средств проводился исходя из оптимистичных прогнозов, количество планируемых к использованию сил и средств не соответствовало реальному»,— подчеркнул полпред.

Господни Жога отметил, что власти и арендаторы лесных участков не всегда своевременно выполняли противопожарное обустройство территории. «Необходимо учесть все озвученные недочеты и не допустить осложнения ситуации на территории федерального округа в 2025 году»,— призвал он.

Ранее, в 2024 году, начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий сообщил о снижении ущерба от пожаров в уральских регионах до 912,7 млн руб., что почти на 3 млрд руб. меньше суммы ущерба, причиненного пожарами в 2023 году (4,78 млрд руб.). По его данным, существеннее всего число пожаров снизилось в Курганской (с 323 в 2023 году до 37 в 2024 году), Свердловской (с 1031 до 183), в Челябинской (с 701 до 55) областях. Господин Куплевацкий добавил, что большая часть пожаров в УрФО (59% от общего числа) произошла из-за гроз. Еще 31% лесных пожаров произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности населением.

Василий Алексеев