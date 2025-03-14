Дело о халатности экс-директора свердловской спецшколы вернули прокурору

Свердловский областной суд отменил приговор Чкаловского районного суда Екатеринбурга в отношении экс-директора спецшколы №124 Натальи Поддубной, осужденной за халатность по факту насилия над воспитанниками учреждения. Суд вернул дело прокурору для устранения недостатков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший директор спецшколы №124 Наталья Поддубная

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший директор спецшколы №124 Наталья Поддубная

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В феврале Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное постановление Свердловского областного суда и вернул дело на новое апелляционное рассмотрение.

Напомним, что в июне 2024 года Наталья Поддубная была признана виновной в халатности в связи с фактами сексуального насилия над воспитанником со стороны других учащихся спецучреждения. Суд установил, что директор знала о насилии, но не оказала помощь ребенку и не сообщила о преступлениях в правоохранительные органы. Ей было назначено наказание в виде 11 месяцев исправительных работ и лишение права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях.

Ранее сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об истязаниях в социально-реабилитационном центре в Камышловском районе.

Подробнее о произошедшем — в материале «Директора оставили после уроков»

Полина Щуцкая