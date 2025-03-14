Спрос на новостройки в Краснодаре за месяц вырос на 19%

Спрос на квартиры в новостройках Краснодара в феврале вырос на 19% по сравнению с январем, сообщили в «Авито Недвижимости». Положительная динамика зафиксирована и в ряде других городов — Воронеже (+48%), Тюмени (+36%), Калининграде (+34%), Москве и Самаре (+25%), Новосибирске (+23%), Хабаровске (+22%). В Краснодаре наибольший рост интереса отмечен к однокомнатным (+45%), двухкомнатным (+16%) и трехкомнатным (+14%) квартирам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам месяца предложение на первичном рынке России увеличилось на 3%, а год к году — на 30%. Количество однокомнатных квартир выросло на 39%, студий — на 37%, двухкомнатных — на 26%, трехкомнатных — на 12%. Наибольший прирост наблюдался в Воронеже (в 3 раза), Астрахани (в 2,5 раза), Ярославле (в 2,3 раза), Калининграде (в 2,2 раза), Уфе и Казани (в 2 раза).

Несмотря на расширение предложения, значительного снижения цен не ожидается. Как пояснил управляющий директор «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, спрос на новостройки с ноября 2024 года вырос на 21%, а застройщики ограничены в ценовых маневрах из-за роста издержек и кредитной нагрузки. Основными инструментами поддержки спроса остаются рассрочки и скидки.

По итогам февраля стоимость квартир в новостройках в среднем по стране не изменилась. В 14 из 41 исследуемого города зафиксировано снижение: в Туле (-3%), Волгограде и Красноярске (-2%), Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и Ярославле (-1%). Год к году жилье подешевело в Ярославле (-9%) и Ставрополе (-1%).

Наиболее доступные новостройки остаются в Ульяновске (5,4 млн руб.), Ярославле (5,5 млн руб.), Брянске (5,6 млн руб.), Рязани (5,7 млн руб.), Смоленске, Саратове и Ижевске (по 5,8 млн руб.). Самые высокие цены — в Москве (24,5 млн руб.), Сочи (21,8 млн руб.), Казани (11,9 млн руб.) и Санкт-Петербурге (11,3 млн руб.). В Краснодаре средняя стоимость квартиры в новостройке составила 7,8 млн руб.

Вячеслав Рыжков