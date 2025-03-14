Предпринимателя осудят за мошенничество с муниципальным контрактом в Первомайске

Дивеевский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с муниципальными контрактами в отношении предпринимателя из Первомайска. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По фабуле дела, в 2022 году обвиняемый заключил с администрацией городского округа контракты на снос расселенных многоквартирных домов. Подрядчик внес в акты о приемке недостоверные сведения об утилизации строительного мусора, который вывез на склад другого бизнесмена, а остальное свалил в лесу.

Ущерб от действий фигуранта составил 3,2 млн руб., которые прокуратура потребовала взыскать в судебном порядке.

Владимир Зубарев