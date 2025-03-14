Ростовчанка получила 12 лет колонии за убийство подруги

В Неклиновском районе Ростовской области женщина осуждена за убийство знакомой. 52-летнюю местную жительницу приговорили к 12 годам, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В августе прошлого года она была в доме своей знакомой на улице Солнечной в селе Новобессергеневке, где вместе с хозяйкой распивала спиртные напитки. Во время конфликта женщина нанесла потерпевшей шесть ударов ножом в шею, от чего та скончалась»,— следует из материалов дела.

Отбывать срок виновная будет в исправительной колонии общего режима.

Николай Аксенов