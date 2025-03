«Симфония Linkin Park», спектакль «Наследник» и фильм «Большой советский рок»

На музыкальных площадках Екатеринбурга выступят оркестр CAGMO с «Симфонией Linkin Park при свечах», HighTime Orchestra с мультимедийным концертом «Сны Миядзаки», а также состоится фортепианный вечер, посвященный творчеству Adele. В музеях можно посетить новую выставку «Сюрр. Вам что раньше не приходилось удивляться?» и экскурсию «Президентский кортеж». В театрах — сходить на спектакли «Свердловский рок», «Наследник», а еще на премьеру «Горе от ума» в ТЮЗ. В кино — посмотреть фильмы «Большой советский рок» и «Наступит лето». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Концерты

Во Дворце культуры железнодорожников 15 марта состоится концерт «Симфония Linkin Park при свечах» оркестра CAGMO. Музыканты представят новое прочтение хитов в уникальных оркестровых аранжировках. В программе концерта: Numb, In The end, Faint, What I’ve Done, Bleed it Out и другие значимые композиции. Стоимость билета — от 2,1 тыс. руб.

Музыканты оркестра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На сцене Дворца культуры железнодорожников 18 марта HighTime Orchestra представит мультимедийный концерт «Сны Миядзаки». В программе: саундтреки из мультфильмов «Ходячий замок», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Ведьмина служба доставки» и «Порко Россо» авторства самого знаменитого композитора Японии Дзе Хисаиси. Музыкальное исполнение будет сопровождаться видеорядом. Стоимость билета — от 1,7 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» 19 марта состоится фортепианный вечер, посвященный творчеству британской певицы Adele. Песня Skyfall в ее исполнении получила премии «Оскар» и «Золотой глобус». Самые известные произведения певицы — «Hello», «Someone Like You», «Rolling In The Deep», «Hometown Glory» и другие — прозвучат в авторской интерпретации на фортепиано. За инструментом — солист Свердловской филармонии Владислав Чепинога. Стоимость билета — от 550 руб.

На сцене Свердловской государственной академической филармонии 21 марта состоятся «Блестящие концерты в День рождения Баха». Уральский молодежный симфонический оркестр, Сергей Поспелов, Ольга Голунова (скрипка) и Тарас Багинец исполнят такие произведения композитора, как концерт для скрипки с оркестром ля минор, концерт для двух скрипок с оркестром ре минор, концерт для клавесина с оркестром ля мажор и концерт для скрипки с оркестром ми мажор. Стоимость билета — от 800 руб.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки

В Нижнетагильском муниципальном музее изобразительных искусств (НТМИИ) с 10 марта проходит выставка «Спасибо, Русский музей!». В коллекцию музея, открытого в 1898 году, вошли предметы и произведения искусства из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных собирателей. В 1940-е годы 25 полотен из собрания Русского музея поступили в НТМИИ. Преобладающую часть поступлений составили произведения неизвестных художников, среди которых выделяются портреты русских правителей: Ивана Грозного, Екатерины II, Александра I. Выставка продолжит работу до 20 апреля, стоимость полного билета на нее — 200 руб.

Выставочный проект, посвященный 100-летию сюрреализма, «Сюрр. Вам что раньше не приходилось удивляться?» в музее «Литературная жизнь Урала XIX века»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Литературном квартале в Екатеринбурге после реставрации открылся двухэтажный особняк музея «Литературная жизнь Урала XIX века». С 14 марта в нем открылась первая выставка под названием «Сюрр. Вам что раньше не приходилось удивляться?» (цитата из сериала «Твин Пикс» режиссера Дэвида Линча), посвященная 100-летию сюрреализма. Экспозиция, состоящая из семи частей, рассказывает историю художественного течения и его ярких представителей, среди которых Марсель Дюшан, Луи Арагон, Рене Магритт, Сальвадор Дали, Макс Эрнст, Луиз Буржуа, Меретт Оппенгейм и другие. В пространстве экспозиции использованы мебель и предметы быта, книги, фото, кино- и видеоматериалы, а также изобразительные и информационные материалы, оригинальные объекты и инсталляции и звуковые композиции. Выставка продолжит работу до 29 сентября.

В Ельцин-центре 15 марта пройдет экскурсия «Президентский кортеж». На ней расскажут о редких экспонатах из автопарка первых лиц, об автопарках Николая II и Леонида Брежнева, покажут открытый салон служебного автомобиля Бориса Ельцина — ГАЗ-14 «Чайка» и поговорят о президентском ЗИЛ-41052 «Бронекапсула». Стоимость билета на экскурсию — 450 руб.

В субботу, 15 марта, около колледжа Ползунова на проспекте Ленина начнется автобусная рок-экскурсия, посвященная 39-летию Свердловского рок-клуба. Участники посетят знаковые места, связанные с историей уральского рока и услышат хиты 1980-90-х годов: «Эта музыка будет вечной», «А я похож на новый Икарус», «В дебри сказочной тайги..», «Вечно молодой» и другие. Экскурсия включает в себя посещение ДК Свердлова, памятного знака на клубе Архитектурного института, где репетировал «Наутилус Помпилиус», перехода Цоя и других мест, связанных с историей рок-музыки Урала. Стоимость билета — 1,5 тыс. руб.

Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 18 марта пройдет лекция философа Михаила Витушко и культуролога Тимофея Чаплюка «Музыкальный киномир Стэнли Кубрика». Кинематограф режиссера — это поиск истины, который представляет столкновение разума с бездной человеческой природы. В любом фильме, будь то «Сияния», «2001: Космическая одиссея» или «Заводной апельсин», зритель сталкивается с экзистенциальными вопросами, на которые нет универсальных решений. На лекции поговорят о том, почему Стэнли Кубрик отказался снимать The Rolling Stones в своем кино, в чем влияние «Заводного апельсина» на синти-поп 1980-х годов, как авангардные композиторы Лигети и Пендерецкий отнеслись к тому, что их музыка зазвучала в фильмах Кубрика, а также о других темах. Стоимость полного билета — 400 руб.

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ с 20 марта откроется выставка «Деревянное зодчество Урала. Народные мастера и архитекторы. Вернакулярная архитектура vs "русский стиль"», посвященная 50-летию музея. Экспозиция, основанная на многолетних исследованиях преподавателей и студентов УрГАХУ, представляет собой обзор народного жилища Урала, демонстрируя разнообразие декоративных приемов и конструктивных особенностей деревянных домов региона. Выставка включает в себя результаты исследований состояния деревянных домов Свердловской области, фотографии и чертежи из программы «Каменный пояс» (1971-1991 годы) и другие материалы. В экспозиции также представлены макеты деревянных строений, оригинальный наличник из Нижнесинячихинского музея-заповедника, образцы плотницкого инструмента, древесных пород и результаты дендрохронологических исследований. Выставка продолжит работу до 20 апреля. Стоимость билета — от 200 руб.

Актер Виктор Логинов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Спектакли

На сцене Театральной платформы «В центре» 15 марта показывают моноспектакль «Большой летчик» по повести Антуана де Сента-Экзюпери «Маленький принц». Это история о настоящей дружбе, любви и о том, как найти себя, рассказанная тем, кто все потерял. Историю представят четыре актрисы в образе одного мужчины. Так получается четыре версии спектакля вокруг одной лампы. Стоимость билета — 800 руб.

В Музее андеграунда 16 марта в честь 39-летия свердловского рок-клуба покажут спектакль «Свердловский рок». В конце 1980-х годов в СССР уже, безусловно, чувствовался «ветер перемен», и тогда-то уральская музыка наконец-то вышла из подполья, предъявив миру творчество «Наутилуса Помпилиуса», «Чайфа», «Агата Кристи», Насти, «Смысловых галлюцинаций». Помимо их песен, в спектакле прозвучат произведения групп «Урфин Джюс», «Трек», «Каталог», «Апрельский марш», «Ассоциация» и Макса Ильина. Стоимость билета — 1 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 17 марта покажут спектакль «Мастер и Маргарита». Роман Михаила Булгакова, признанный культовым, открыт для многообразных интерпретаций. Для одних это история любви, для других — рассказ о предательстве, а для третьих — повествование о репрессиях государства. Сценическая адаптация романа представляет значительные сложности, но, по словам постановщиков, этот спектакль предлагает свежий взгляд на произведение. В роли Воланда выступит Виктор Логинов, известный по сериалу «Счастливы вместе». Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Коляда-театр, режиссер и основатель театра Николай Коляда (в центре)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Коляда-театре 17 марта представят спектакль «Бесприданница» по пьесе Александра Островского (премьера — сентябрь 2023 года). Режиссерская интерпретация Николая Коляды акцентирует внимание на вечной актуальности темы свободы личности и неотъемлемого права человека на самоопределение, противопоставляя ее попыткам подчинения и эксплуатации. Стоимость билета — от 800 руб.

Актриса Марина Зудина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На сцене Дворца молодежи 18 марта состоится показ спектакля «Наследник» по пьесе Матье Делапорт и Александра де ла Пательера. Зрители становятся свидетелями хаоса, возникшего в результате спора, который вскрыл тайны одной интеллектуальной французской семьи. На первый взгляд невинная шутка переворачивает ход событий: каждый присутствующий на вечере узнает о себе и своих визави много нового. Герои с удивлением обнаруживают, что знают друг о друге лишь то, что помогает поддерживать комфортные светские отношения. В ролях: Марина Зудина, Константин Лавроненко, Юрий Батурин, Алексей Бардуков, Ксения Лавроненко. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

В Екатеринбургском театре юного зрителя 18 марта состоится премьера спектакля «Горе от ума», поставленного по комедии Александра Грибоедова. Режиссерская интерпретация Анатолия Праудина представит классическое произведение в современном прочтении, акцентируя внимание на актуальности проблем общественного устройства, отношений между людьми и вечных ценностях, заложенных в тексте. Стоимость билета — от 600 руб.

В Свердловском государственном академическом театре драмы 18 марта покажут спектакль «Дни Турбиных» по пьесе Михаила Булгакова. Режиссер-постановщик Александр Баргман и художник Владимир Кравцев создали на сцене атмосферу сурового времени, противопоставляя привычный образ уюта семьи Турбиных жестокой реальности гражданской войны. Спектакль исследует тему выживания в условиях хаоса и насилия, ставя под вопрос иллюзию спокойствия и безопасности. Стоимость билета — от 200 руб.

В Центре современной драматургии 18 марта представят спектакль «Мертвым сном» по пьесе Николая Коляды режиссера Антона Бутакова. Спектакль рассказывает о вечной любви, красоте и о желании оставить след в мире. История разворачивается вокруг Риммы, работающей в ветеринарной больнице ни то сторожем, ни то уборщицей, и ее неожиданной встречи с подругой и двумя молодыми людьми. Режиссерская трактовка акцентирует внимание на простых человеческих желаниях и вере в чудо, поднимая вопрос о месте сказки в реальной жизни. Стоимость билета — 950 руб.

На сцене Уральского государственного театра эстрады 20 марта состоится показ спектакля «Неизлечимые», поставленного Альбертом Зинатуллиным по рассказам Зощенко, Тэффи и Аверченко. Его действие разворачивается на вокзале, символизирующем мимолетность встреч и нестабильность жизни. Зрители увидят забавных, комичных, а временами даже циничных персонажей, удивительно близких и понятных современной публике. Стоимость билета — 1,5 тыс. руб.

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета («Урал Опера Балет») 21 марта представят балет «Снежная королева» в постановке Вячеслава Самодурова на музыку Артема Васильева. По словам постановщика, спектакль выходит за рамки традиционного сюжета, раскрывая тему утраты связи с близкими людьми. Это история о путешествии героини к себе, о прохождении испытаний, где царство Снежной королевы — это не географическое место, а внутреннее состояние человека. Балет, рассчитанный на зрителей всех возрастов, включает в себя многогранные смыслы, интересные как детям, так и взрослым, испытывающим недостаток внимания и тепла. Стоимость билета — 2,5 тыс. руб.

В Ельцин-центре 21 и 22 марта показывают спектакль «О’Генри! О счастье!» по рассказам О.Генри. Герои постановки попадают в сложные ситуации, но, опираясь на внутреннюю добродетель, находят выход из ситуации. Так и происходит в сказке, или в том прекрасном прошлом, с желтыми фонарями и тихим джазом, льющемся из окна дома, в котором никто не спит. Стоимость билета на спектакль — 800 руб.

Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре 15 марта покажут фильм «Папа умер в субботу», а после пройдет встреча с режиссером Закой Абдрахмановой. У 30-летней жительницы Москвы Айко умер отец, с которым не общалась долгое время: он был тираном и не проявлял к дочери уважения и внимания. Однако Айко едет в Казахстан на его похороны, где впервые видит вторую папину семью. Она узнает, что у ее сводный сестры невыносимый характер, брат производит впечатление не приспособленного к жизни человека, а мачеха оказывается ровесницей самой Айко. Но вдруг выясняется также, что для этой семьи отец был совершенно иным. Стоимость билета на показ — 450 руб.

В Музее андеграунда 15 марта в рамках празднования 39-летия свердловского рок-клуба покажут фильм «Большой советский рок». Кинокартина повествует о музыкантах, стоявших у истоков рок-музыки в СССР, стремившихся исполнять сложную и виртуозную музыку. Необычные аранжировки, сложные гармонии, опора на классику и фольклор, амбициозные произведения — так формировался арт-рок в СССР. Авторы проекта — культуролог Георгий Цеплаков и музыковед Тимофей Чаплюк. Стоимость билета — 400 руб.

В EverJazz 18 марта состоится показ фильма «Кукла с миллионами» советского кинематографиста Сергея Комарова в рамках проекта «Киноджаз». Сюжет кинокартины близок к детективному. Два авантюриста — Поль и Пьер Кузинэ -пытаются получить богатое наследство — акции «Трипполи-канала», которое умершая парижанка-миллионерша мадам Колли завещала племяннице Марусе Ивановой, проживающей в Москве. Единственная зацепка — родимое пятно на плече Маруси. Пьер и Поль оправляются в Москву за богатством. Стоимость билета — 600 руб.

Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 21 марта в рамках проекта «Киноклуб» пройдет показ фильма «Наступит лето» и встреча с его режиссером Кириллом Султановым. По сюжету, детдомовец Никита бежит от правосудия в Москву. Там он знакомится с Дэном — богатым сиротой, который предлагает Никите билет в светлое будущее в обмен на дружбу с ним. Никита соглашается, не отдавая себя отчета в том, какую цену ему придется за это заплатить. В ролях: Микита Воронов, Марк Эйдельштейн , Тина Стойилкович, Кирилл Кяро, Арсений Каверзин и другие. Стоимость билета — 450 руб.

Подготовила Анастасия Таначева