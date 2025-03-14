Гражданина РФ приговорили к 13 годам за сотрудничество с СБУ

Белгородский облсуд признал 52-летнего уроженца Тольятти Юрия Плыски виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Как сообщили в областной прокуратуре, ему назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как установлено в суде, в сентябре 2020 года фигурант дела установил контакт и вступил в переписку с представителями службы безопасности Украины (СБУ). Он предложил свою помощь в деятельности против РФ для получения содействия в выезде из страны. Летом следующего года Плыски передал иностранцам полученные им персональные данные сотрудника ФСБ и сведения о служебном объекте данного ведомства. После этого он был задержан.

В начале марта суд в Белгороде назначил 20 лет строгого режима гражданину РФ, признав его виновным в государственной измене, подготовке диверсии и приобретении взрывчатки (ст. 275, 281 и 222.1 УК РФ). Было установлено, что осужденный по заданию украинских спецслужб незаконно приобрел взрывное устройство и планировал совершить подрыв техники и личного состава вооруженных сил РФ, дислоцирующихся в Белгородской области. Тогда же в соседней Воронежской области задержали россиянина, собиравшего для СБУ сведения о военных объектах.

Сергей Толмачев