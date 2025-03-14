Компания «Лидер» запустила завод безалкогольных напитков в Аксайском районе

Сегодня в поселке Опытном (Аксайский район) состоялась церемония открытия завода по производству алкогольных напитков компании «Лидер» (Московская область). Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Проектная мощность предприятия – порядка 200 млн литров в год. В этом году «Лидер» выпустит на нем 50 млн литров.

Как отмечается в сообщении, завод в Ростовской области станет для «Лидера» крупнейшим производством компании, мощности которой уже работают в Московской, Ленинградской и Ярославской областях.

Объем инвестиций в проект составляет около 2 млрд руб.

О запуске завода в Ростовской области было объявлено на Питерском международном экономическом форуме в 2021 году. Тогда затраты оценивались в 1,5 млрд руб.

Сергей Иванов