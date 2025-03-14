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Компания «Лидер» запустила завод безалкогольных напитков в Аксайском районе

Сегодня в поселке Опытном (Аксайский район) состоялась церемония открытия завода по производству алкогольных напитков компании «Лидер» (Московская область). Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Проектная мощность предприятия – порядка 200 млн литров в год. В этом году «Лидер» выпустит на нем 50 млн литров.

Как отмечается в сообщении, завод в Ростовской области станет для «Лидера» крупнейшим производством компании, мощности которой уже работают в Московской, Ленинградской и Ярославской областях.

Объем инвестиций в проект составляет около 2 млрд руб.

О запуске завода в Ростовской области было объявлено на Питерском международном экономическом форуме в 2021 году. Тогда затраты оценивались в 1,5 млрд руб.

Сергей Иванов

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