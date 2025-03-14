В Жигулевске возбудили уголовное дело из-за падения наледи с крыши на девушку
В Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Поводом послужило падение наледи с крыши, в результате чего пострадала девушка. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В Жигулевске с крыши многоквартирного дома сошла наледь. В результате пострадала девушка, ей оказали необходимую медицинскую помощь. Угроза для ее жизни и здоровья отсутствует.
По уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, причин и условий ему предшествующих.