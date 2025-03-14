Задержан директор института реабилитации Приволжского медуниверситета
Силовики 14 марта задержали директора института реабилитации Приволжского исследовательского медицинского университета(ПИМУ). На официальном сайте ПИМУ указано, что эту должность занимает Сергей Хрулев.
По данным регионального управления СКР, его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц. В ближайшее время ему и другим участникам уголовного дела будет избрана мера пресечения.
Как писал «Ъ-Приволжье», 13 марта в Нижнем Новгороде задержали первого проректора ПИМУ Сергея Вожика и начальника службы закупок вуза Вячеслава Матвеичева. Следствие считает, что в 2021 году они изготовили фальшивые документы с завышенными ценами на закупку медицинского оборудования с компаниями, которым обеспечили победу на торгах. Позднее ПИМУ заключил контракт на поставку велоэргометров на 7,7 млн руб. Эти средства участники ОПГ поделили между собой.
Возбуждено уголовно дело о мошенничестве.