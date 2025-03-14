В городе-спутнике Нововоронежской АЭС благоустроят центральную площадь
При поддержке Концерна «Росэнергоатом» в городе-спутнике Нововоронежской АЭС началось масштабное благоустройство центральной площади около Дворца культуры. Это стало возможно благодаря победе города в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России. Обновленное пространство станет новой площадкой для отдыха и проведения городских мероприятий.
На реализацию проекта выделен федеральный грант в размере 90,2 млн рублей, а также направлены средства Концерна «Росэнергоатом» и регионального бюджета. Завершение работ планируется до 1 ноября 2025 года.
«Главным приоритетом Нововоронежской АЭС является безопасная и надежная выработка электроэнергии. В то же время мы постоянно заботимся о том, чтобы создавать нашим сотрудникам и их семьям комфортные условия. Социально значимые проекты не только повышают качество жизни, но и положительно влияют на вопросы безопасности и повышения производительности труда», – отметил директор НВ АЭС Владимир Поваров.
Разработанная проектным бюро М4 совместно с жителями города концепция площади предполагает сочетание трех составляющих: культуры, досуга и света. Центром проекта стал световой арт-объект, который в теплое время будет служить для освещения периметра площади, а зимой – для подсветки новогодней елки.
Комфортное разграничение прогулочной и автомобильной зон должен обеспечить многоуровневый зеленый ландшафт. Привычные пешеходные маршруты сохранятся, при этом повысится их безопасность и доступность, в том числе для маломобильных групп. По всей территории разместят скамейки и светильники, по углам площади – декоративные опоры освещения.
Во время работ по благоустройству Центральной площади пройдёт замена сетей теплоснабжения, которые пересекают зону проектирования. Изначально их ремонт планировался на 2026 год, но для сохранения нового покрытия работы проведут параллельно.
Справка. За четыре года участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России из федерального бюджета в муниципалитет Нововоронежа удалось привлечь более 330 миллионов рублей. В городе благоустроили набережную и городской парк, а в северном микрорайоне построили «МЕГАдвор». По итогам Всероссийского голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году сейчас разрабатывается проект реконструкции детской зоны напротив кинотеатра «Уран» для участия в следующем конкурсе.