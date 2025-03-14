Из освобожденных сел в Курской области эвакуировано 209 мирных жителей

Число мирных жителей, эвакуированных из освобожденных населенных пунктов в Курской области, выросло до 209, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Среди вывезенных — девять детей. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 128 человек, остальных забрали родственники.

Согласно представленным главой региона данным, из Суджи вывезены 68 человек, из Казачьей Локни — 74, люди также эвакуированы из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень.

Эвакуация продолжается с 12 марта, тогда из Суджи вывезли 68 человек, 16 из них забрали родственники, 52 жителя были размещены в ПВР. Экстренная госпитализация никому не понадобилась. 13 марта Минобороны России официально сообщило, что Суджа находится под контролем российских военнослужащих. Утром число эвакуированных достигло 120, днем — 140. Вечером того же дня МЧС сообщило об эвакуации 199 человек из Суджанского района. В ПВР мирных жителей навещал господин Хинштейн, они рассказали ему о жизни в подвалах без еды, воды и света и о том, как хоронили соседей.

Подробнее — в материале «Суджа возвращается в Россию».

Полина Мотызлевская