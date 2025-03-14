Инвесторы выбирают «здоровье»

Новосибирское ООО «Бердский залив» заявило о планах строительства в Кольцове спортивно-оздоровительного комплекса с лыжной базой, катком, бассейном и спа-центром. Стоимость проекта оценивают в 800 млн руб. Эксперты говорят, что комплекс окажется востребован, но пользоваться спросом будет преимущественно у местных туристов с высоким уровнем достатка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вложения в спортивно-оздоровительный комплекс в Кольцове инвестор сможет «отбить» в течение 10-12 лет

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Вложения в спортивно-оздоровительный комплекс в Кольцове инвестор сможет «отбить» в течение 10-12 лет

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ООО «Бердский залив» на заседании совета по инвестициям Новосибирской области 13 марта презентовало проект спортивно-оздоровительного комплекса вблизи Кольцова. Согласно параметрам проекта, на земельном участке общей площадью 8,7 га должны появиться лыжная база, каток, круглогодичный бассейн, отель и модульные дома для проживания вместимостью 250 человек. Предполагается также возведение ресторана, спа-центра с бассейном и веревочного парка. Кроме этого, инициатор проекта должен будет благоустроить близлежащую территорию, построить зону для парковки автомобилей, АЗС и автомойку. Проект планируется реализовать в несколько этапов до 2030 года. Строительно-монтажные работы должны быть завершены к 2029 году, тогда же планируется ввод объекта в эксплуатацию. Общий объем инвестиций в проект может составить 800 млн руб.

ООО «Бердский залив» зарегистрировано в Бердске (Новосибирская область) в мае 2024 года. Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем компании является Алексей Костин, которому принадлежат еще пять предприятий по производству стройматериалов «Карго-сервис», разработке компьютерного программного обеспечения «Роснова», предоставлению услуг в сфере недвижимости «ПЛК 21» и др. Размер уставного капитала общества составляет 50 тыс. руб.

Как сообщили в пресс-службе «Корпорации развития Новосибирской области», проект спортивного комплекса был поддержан статусом масштабного, что позволит застройщику арендовать земельный участок без торгов.

Проект спортивно-оздоровительного комплекса «Бердского залива» соответствует современной тенденции развития курортно-рекреационной недвижимости в пригородах крупных городов, считает операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев. «Он включает разные форматы и центры притяжения потоков, насыщен объектами инфраструктуры, предполагает создание активностей и сценариев отдыха для разных сезонов, также уделено внимание оздоровительной и спортивной составляющей»,— отмечает эксперт. По его словам, наиболее вероятный срок окупаемости инвестиций за счет эксплуатации комплекса составляет около 10-12 лет.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что для успеха проекта критично наличие транспортной инфраструктуры.

«Важным аспектом для инвестора станет необходимость детального анализа целевой аудитории, оценки конкурентной среды и инфраструктурной поддержки региона — транспортной доступности, а также взаимодействия с местными органами власти, что существенно влияет на успешную реализацию проекта»,— подчеркивает он.

Эксперты считают, что комплекс будет востребован, однако объект будет пользоваться спросом преимущественно у местных туристов с высоким уровнем достатка.

По мнению аналитиков, в период реализации проекта инвестор может столкнуться с рядом проблем, в том числе со снижением спроса на туристические услуги или ухудшением платежеспособности населения. Кроме того, возможны административные и бюрократические трудности, связанные с арендой земельного участка без торгов. «Особенно если появятся вопросы по юридической обоснованности поддержки проекта в связи с его масштабным статусом. Возможны и риски переносов срока сдачи на более поздние в случае возникновения трудностей с финансированием или удорожанием стоимости отдельных видов работ»,— говорит Илья Жарский.

По данным исследования консалтинговой компании в сфере недвижимости Nikoliers, по итогам 2024 года объем ввода гостиниц по всей России должен вырасти более чем в два раза год к году — до 3 тыс. номеров. Этому способствует развитие внутреннего туризма, которое стало одним из приоритетных направлений властей. Кроме того, на сферу положительно влияет господдержка, в том числе программа льготного кредитования туристической инфраструктуры, налоговые льготы, субсидии.

По данным Росстата, в 2023 году в Новосибирской области насчитывалось 128 специализированных коллективных средств размещения в общей сложности на 19,2 тыс. мест. Ими воспользовались 376,2 тыс. гостей (плюс 12% к уровню 2022 года).

Лолита Белова