В Самаре суд отказался выпускать из колонии курьера телефонных мошенников

Оставлен в силе приговор курьеру, забиравшему в Чебоксарах деньги у пенсионеров для мошенников (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Решение принял Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

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Из материалов дела следует, что неизвестное лицо звонило пенсионерам в Чебоксарах и по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» выманивало у них деньги. Затем преступник передавал информацию курьеру, который приезжал и забирал у потерпевших средства.

В общей сложности он похитил у пожилых жителей 600 тыс. руб. 10% от суммы переданных денег он присваивал себе, остальным делился с сообщниками.

В августе 2024 года суд приговорил курьера к трем годам колонии общего режима. Адвокат осужденного подал жалобу и попросил учесть раскаяние курьера в преступлении, а также молодой возраст потерпевшего и заменить ему реальный срок условным. Однако кассационная инстанция отказалась удовлетворять жалобу.

Георгий Портнов