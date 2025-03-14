В Уфе выставили на торги право аренды Восточного дома усадьбы Борисовых

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы на аукционе 11 апреля планирует продать право 25-летней аренды двух нежилых зданий Восточного дома усадьбы Борисовых на улице Октябрьской Революции. Оба строения являются объектами культурного наследия регионального значения.

Начальная цена договора (размер годовой аренды) составляет 1,75 млн руб., шаг аукциона равен 87,44 тыс. руб. В течение трех лет победитель аукциона обязан отреставрировать здания с целью их дальнейшего использования под офисы, торговлю и подобные виды деятельности.

После реконструкции арендатору установят льготную ставку — 1 руб. за 1 кв. м в год. Аукционная документация разрешает субаренду памятников.

Бревенчатые здания общей площадью 187,9 кв. м построены в 1880 году. Они находятся в неудовлетворительном состоянии.

Майя Иванова