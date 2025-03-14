«Еще одна примета износа — то, как сумка выглядит внутри»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как носить и при этом сохранить в хорошем состоянии легендарную сумку Hermes .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacques Brinon, File / AP Фото: Jacques Brinon, File / AP

Как-то несколько лет назад мы с моей приятельницей (по совместительству одним из главных экспертов ювелирного мира на Западе) пришли на предаукционные показы Christie’s и Sotheby’s в Женеве. Такие обычно проходят перед майскими торгами. И там и там на видных местах, заслоняя украшения, часы и прочие традиционные лоты, стояли сумки. Больше всего было сумок Hermes, а именно Birkin. Мы долго и саркастично обсуждали, как это превращает аукционные дома в палатки секонд-хенд и вообще влияет на индустрию. Как бы мы там ни иронизировали, но тренд значительный. И коллекционеры сумок и кроссовок — такие же желанные клиенты аукционных домов, как те, кто собирают драгоценности belle epoque.

Если честно, я все равно до сих пор не могу это принять. Я не имею в виду желание купить себе сумку Birkin и просто ею пользоваться. Так же, как пользовалась сама легендарная Джейн Биркин, бросавшая ее на пол и переносившая в ней временами чуть ли не полкило картошки. Я говорю именно о серьезном коллекционировании, которое подразумевает, что сумку нельзя не то что не носить, но и распаковывать. Некоторые коллекционеры впадают в такое безумие, что не отклеивают защитную пленку с металлических деталей, чтобы их не поцарапать. Тут остается только порекомендовать носить в такой сумке пульт от телевизора в целлофановом пакете.

Для тех, кто хотел бы все-таки и сумку нормально поносить, и потом при необходимости или желании выгодно ее продать, эксперты Sotheby’s предложили несколько довольно дельных советов, как уберечь самые изнашиваемые детали. Первый совет, чтобы сохранить такую быстро изнашиваемую деталь как ручки, — не перегружать сумку. Кроме того, можно следовать моде: повязывать на нее twilly от Hermes или любой другой шелковый шарфик. Входящий в комплект металлический замочек рекомендуют снять и оставить дома. А если очень хочется иметь на сумке какие-то шармы и подвески, то выбирать те, что созданы из кожи, меха и других не способных повредить кожу материалов.

Еще одна примета износа — то, как сумка выглядит внутри. И чаще всего это следы от лежавших внутри предметов вроде фурнитуры очечников и молний кошельков. Чтобы этого избежать, эксперты Sotheby’s рекомендуют носить все эти предметы не просто в сумке, а внутри несессера, который создан из мягких тканевых материалов. Несложно догадаться, что такие продают и в самом Hermes, чтобы еще заработать на тех, кто любит легендарную Birkin.

Анна Минакова