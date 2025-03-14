В Татарстане после расследования уголовного дела в отношении директора предприятия ООО «РОБУ» была погашена задолженность в размере 171 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане директор фирмы погасил долг на 171 млн рублей после вмешательства СК

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане директор фирмы погасил долг на 171 млн рублей после вмешательства СК

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с 2020 по 2023 год руководитель компании вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных операциях с пятью контрагентами. Это позволило организации уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль. Общий ущерб бюджету, включая недоимку и штрафы, превысил 171 млн руб.

Противоправная схема была раскрыта благодаря слаженной работе сотрудников Следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан, регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, а также Управления Федеральной налоговой службы.

Под давлением собранных доказательств фигурант дела полностью погасил налоговую задолженность предприятия. Учитывая полное возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе страны, следователь удовлетворил ходатайство подозреваемого и принял решение о прекращении уголовного дела в отношении него.

Артём Дергунов