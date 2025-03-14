Госэкспертиза одобрила расширение еще 22 км трассы М5 в Челябинской области

Проект капитального ремонта очередного участка федеральной трассы М5 «Урал» в Челябинской области получил положительное заключение Госэкспертизы. Четырехполосным станет отрезок протяженностью 22 км, расположенный на территории Златоустовского городского и Саткинского муниципального округов, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автомобильных дорог “Южный Урал”».

Капитальный ремонт проведут на участке 1705-1727 км. Он начинается от поселка Березовый мост под Саткой и заканчивается чуть дальше поворота на златоустовское село Куваши. Проект помимо увеличения количества полос до четырех предусматривает расширение моста через реку Куваши, установку современного освещения, строительство четырех разворотных петель.

Точные сроки начала капремонта этого участка будут известны после окончания всех необходимых согласовательных процедур.

Ранее Госэкспертиза одобрила проект расширения трассы М5 на участке от 1670 до 1690 км между Саткой и Бакалом.