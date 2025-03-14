Священнику в Челябинской области продлили домашний арест по делу об убийстве

Аргаяшский районный суд Челябинска продлил на полгода срок домашнего ареста настоятелю храма села Губернское Игорю Ефремову, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда. Его обвиняют в убийстве односельчанина.

«Срок домашнего ареста продлен на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд, до 6 сентября 2025 года»,— прокомментировали в суде.

Прокурор Аргаяшского района Челябинской области утвердил обвинительное заключение по делу об убийстве, которое произошло в октябре 2024 года в селе Губернское. По версии следствия, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери Игорь Ефремов в ходе конфликта с местным жителем нанес ему 15 ударов ножом. Потерпевший умер от потери крови. В момент совершения преступления священник был пьян.

Материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

В октябре прошлого года Челябинская митрополия сообщила о запрещении Игоря Ефремова в служении. В епархии уточнили, что он руководил храмом с 2003 года и последние годы тяжело болел, редко участвуя в богослужениях.