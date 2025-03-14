Ярославца приговорили к лишению свободы за наезд на полицейского

Ярославский районный суд признал виновным 35-летнего жителя города в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в октябре 2024 года сотрудники полиции проводили на территории Ивняковского сельского поселения мероприятия, направленные на выявление незаконного оборота наркотиков. На одной из автостоянок они подошли к припаркованному автомобилю «ВАЗ».

«Водитель автомобиля, желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудника полиции, намеренно включил заднюю передачу, нажал педаль газа и произвел наезд автомобилем на одного из стражей порядка»,— рассказали в прокуратуре.

Врачи диагностировали у полицейского закрытую травму правой половины груди. Суд приговорил подсудимого к 4 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Алла Чижова