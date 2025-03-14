В Орске школьники с первого по восьмой классы переходят на дистанционное обучение

Учащиеся школ Орска с первого по восьмой классы переводятся на удаленное обучение. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в городе, сообщает муниципальная администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Обучение будет осуществляться на учебной платформе "Сферум". Обучение 9, 10 и 11 классов будет проводиться в очном, штатном режиме с усилением санитарно-эпидемиологических мер»,— приводятся в сообщении слова мэра Артема Воробьева.

По данным Юго-Восточного территориального отдела регионального Управления Роспотребнадзора, «за последние дни заболеваемость гриппом и ОРВИ в Орске выросла почти на треть, по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели». Среди школьников младших и средних классов показатель увеличился на 32%.

Георгий Портнов