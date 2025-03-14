В Стерлитамаке задержали троих иностранных студентов по подозрению в хулиганстве

В Стерлитамаке задержаны трое иностранных студентов, подозреваемых в хулиганстве. Инцидент произошел вечером 11 марта в общежитии местного филиала Уфимского университета науки и технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, задержанные студенты избили двух однокурсников. Один из пострадавших получил перелом челюсти, другой — ушибы головы.

С задержанными проводятся следственные действия, решается вопрос об их аресте. Также начата проверка по видеообращению других студентов о возможных противоправных действиях иностранных учащихся, отметили в ведомстве.

Олег Вахитов