Полиция Стерлитамака проводит проверку по факту драки студентов

В дежурную часть Управления МВД России по Стерлитамаку поступило заявление местного студента о причинении ему телесных повреждений группой лиц, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

«Со слов заявителя, между ним и несколькими молодыми людьми произошел словесный конфликт, который закончился дракой. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали и доставили в управление предполагаемого зачинщика драки, им оказался 26-летний студент. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску остальных участников инцидента»,— отметили в министерстве.

По данным Telegram-каналов, инцидент произошел в общежитии стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий.

Олег Вахитов