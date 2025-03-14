В ближайшие дни определится число претендентов на чемпионство в Российской премьер-лиге. В рамках 21-го тура «Спартак» принимает в Москве «Зенит», и в случае победы действующий чемпион может уйти в серьезный отрыв от преследователей. Сейчас у клуба из Санкт-Петербурга и «Краснодара», которые занимают первые места в турнирной таблице, по 43 очка, у красно-белых — 40. Совсем близко к первой тройке «Динамо» и «Локомотив». Главные интриги предстоящего футбольного уикенда оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Дерби двух столиц, конечно, будет в центре внимания. Этот матч либо оставит «Спартак» в чемпионской гонке, либо даст «Зениту» серьезный импульс для достижения еще одного титула. Самый богатый клуб страны уже показал, что будет включать весь свой административный ресурс для достижения цели. Яркий пример с Венделом, который, несмотря на неприличный жест в адрес трибун, получил скромную дисквалификацию на один матч, говорит о многом. Но, так или иначе, отсутствие ключевого игрока в важнейшей встрече для «Зенита» — серьезная проблема, уверен тренер сборной России по футболу Николай Писарев: «Конечно, этот матч определяющий. И отсутствие Вендела — большая потеря. В первом туре после паузы мы видели в игре с ЦСКА, как его не хватало».

Но у «Спартака» тоже потери, так что предсказать исход предстоящей игры невозможно, заметил комментатор Александр Аксёнов: «Я тут вообще просто разрываюсь. С одной стороны, это две классные команды с хорошей атакой, и должно быть много голов. С другой, я понимаю, что, наверное, игра будет очень-очень осторожной. Здесь нет фаворита. Не удивлюсь, если будет ничья. Но матч ключевой, конечно, в борьбе за чемпионство».

Матч «Спартак»—«Зенит» будет завершать программу 21-го тура, а сразу перед этим противостоянием поклонников футбола ждет еще одна игра, которую невозможно оставить без внимания — южное дерби «Ростов»—«Краснодар». Как выяснилось, и без Валерия Карпина первый вполне может добывать победы. И, несмотря на тот факт, что «Краснодару», который претендует на золото, очки важнее, букмекеры не видят здесь фаворита. Причины объяснил футбольный эксперт Дмитрий Булыкин: «"Ростов" стабильно играет. "Краснодар", в свою очередь, продемонстрировал, что не может показать мощь и выигрывать матчи, когда надо это делать. Поэтому здесь не все понятно».

15 марта нас ждет еще одна встреча, результат которой многое определит в дальнейшей борьбе за медали. И это, вы будете смеяться, тоже дерби «Локомотив»—«Динамо». Столичные клубы совсем рядом с первой тройкой, бело-голубые вообще отстают от «Спартака» всего на одно очко и вполне могут обойти красно-белых. Такое количество важнейших игр в рамках одного тура — редкость. А тут еще в сборную из «Акрона» вызвали Артема Дзюбу. Валерий Карпин сделал шаг, который показал, что рабочие отношения для тренера главной команды страны важнее личных. И на фоне этой новостной повестки матч «Акрон»—ЦСКА сразу приобретает новый подтекст, так как Дзюба будет доказывать, что этот вызов не случаен. Футболист, даже рассказывая о своем счастье по поводу долгожданной путевки в сборную, не забыл упомянуть о предстоящей игре с армейцами: «Пока я до сих пор немножко в шоке. Снаружи я вроде спокоен, а внутри у меня просто фейерверк, очень много эмоций. Но сейчас самое главное — сфокусироваться на игре и подойти в хорошем состоянии к ЦСКА, а потом уже все мысли будут о сборной».

Стоит сказать, что все ключевые матчи тура общедоступный спортивный телеканал покажет в прямом эфире, разве что кроме игры «Акрон»—ЦСКА. 15 марта в 19:30 смотрим встречу «Локомотив»—«Динамо». На следующий день — сначала в 17.00 южное дерби «Ростов»—«Краснодар», а затем в 19:45 главное спортивное событие выходных — «Зенит»—«Спартак». Для тех, кто собирался на трибуны, но еще не купил билеты, есть неприятная новость: они есть только у перекупщиков, а ценник у них, к сожалению, негуманный.

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Владимир Осипов