В Москве из-за сильного ветра закрылись все парки

В Москве из-за непогоды закрылись все парки и Московский зоопарк, сообщили «Интерфаксу» в столичном департаменте культуры. Ранее о временном закрытии для посетителей объявили парки «Сокольники», парк Горького, сад «Эрмитаж», Измайловский парк и др. На территории ВДНХ работу приостановила канатная дорога.

«Все парки закрываются»,— заявили агентству в департаменте. Кроме того, департамент ограничил посещение фестивальных площадок «Московских сезонов» на Тверской площади и площади Революции.

В пресс-службе ВДНХ отметили, что все уличные мероприятия в парке отменены в целях безопасности, но некоторые объекты все же работают. «Непогоду можно переждать в уютных павильонах выставки, где продолжают работать объекты Музейного города, кафе, рестораны, развлекательные площадки и мастерские Дома ремесел»,— говорится в сообщении парка.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве и Московской области ожидается усиление ветра с порывами ночью до 17–22 м/с. Объявлен желтый уровень погодной опасности. В центре погоды «Фобос» прогнозировали, что 14 марта порывы ветра в Москве будут достигать 18–23 м/с с пиком шторма в период с 15:00 до 18:00 мск.

Полина Мотызлевская