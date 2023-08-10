Ярославский «Легион» реконструирует «Постоялые дворы Андриановых» в Воронеже за 112 млн рублей

Областное предприятие «Управление делами Воронежской области» выбрало ярославское ООО «Легион» в качестве подрядчика для реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Постоялые дворы Андриановых» на улице Фридриха Энгельса,52 в облцентре. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

«Легион» стал единственным участником аукциона и победил в нем, не снижая начальную цену контракта — 111,8 млн руб. Работы в кирпичном здании площадью более 1 тыс. кв. м необходимо выполнить в два этапа с момента заключения контракта до 15 мая 2024 года.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Производственно-строительная компания “Легион”» было зарегистрировано в Ярославле в 2010 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор и учредитель — Арарат Погосян. Выручка компании в 2022 году выросла на 48% и составила 105 млн руб. (в 2021-м — 71 млн руб.), чистая прибыль увеличилась на 6% и составила 34 млн руб. (в 2021-м — 32 млн руб.).

В феврале 2021 года в аукционе на разработку проекта сохранения объекта культурного наследия победило ООО «Генстройпроект» из Томска, согласившись выполнить работы за 12,4 млн руб.

Постоялый двор Андриановых был построен во второй половине XIX века, все остальные здания — в первой половине. Здания использовались как постоялые дома и гостиницы. В одном из них располагался трактир. Затем в комплексе зданий располагался Дом крестьянина, областной радиокомитет, обувная фабрика имени Кагановича (впоследствии — фабрика «Прогресс»).

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте