ФАС потребовала исключить 1,1 млрд руб. из тарифов в Новосибирской области

Исключить из расчета тарифов на услуги ЖКХ 1,1 млрд руб. предписала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) департаменту по тарифам Новосибирской области. Изменения должны вступить в силу до 1 июля 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.

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По итогам проверки антимонопольного органа было установлено, что регулятор при расчете планового уровня потерь электроэнергии определил объемные показатели с учетом достигнутой ранее экономии. В дальнейшем это привело к получению экономически необоснованной выручки.

Кроме того, в сфере обращения с ТКО затраты были определены в соответствии с тарифами других регионов, без учета договоров, которые заключены в регионе.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале прошлого года по требованию ФАС региональная энергетическая комиссия Омской области также получила предписание об исключении 913 млн руб. из тарифов на электроэнергию. По мнению антимонопольной службы, эти средства были включены в тариф необоснованно.

Александра Стрелкова