Вэнса освистали на концерте в Вашингтоне

Вице-президента США Джей Ди Вэнса освистали перед началом выступления Национального симфонического оркестра в Кеннеди-центре в Вашингтоне, сообщает The Guardian.

Как отмечает газета, свист и насмешки в адрес вице-президента начались, когда господин Вэнс и его жена Уша занимали свои места в ложе. Недовольство зала было таким громким, что заглушило слова ведущего перед началом концерта.

Бурная реакция зала была вызвана, в частности, тем, что из-за приезда вице-президента всех зрителей обязали пройти полную проверку Секретной службой США, а начало концерта задержали на 25 минут.

Кроме того, чете Вэнс, очевидно, припомнили то, что в феврале президент США Дональд Трамп уволил председателя правления Кеннеди-центра вместе с 13 его попечителями, назначив себя новым председателем правления, советника по внешней политике Ричарда Гренелла — временным руководителем, а Ушу Вэнс — одним из членов нового состава правления. Наконец, еще в 2016 году сам Джей Ди Вэнс в интервью The New York Times нелестно отзывался о любителях классической музыки, говоря, что не понимает, как можно слушать ее ради удовольствия.

Кирилл Сарханянц