Стратегический бомбардировщик США в пятницу пролетит над Норвегией

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress сегодня, 14 марта, совершит пролет на малой высоте над городом Осло (Норвегия) вместе с двумя истребителями F-35 Lightning II ВВС королевства. Операция свидетельствует о крепком оборонном сотрудничестве двух стран, сообщили в воздушном командовании США в Европе. Она проводится в рамках миссии Bomber Task Force.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

«Прочность и значимость нашего партнерства с Норвегией жизненно важны для мира и безопасности в Арктическом регионе»,— цитирует ведомство подполковника ВВС США Кендалла Смита.

B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие, переброшены на британскую авиабазу Фэрфорд из Северной Дакоты в середине февраля. Запланированный пролет будет 11-м по счету с момента прибытия самолетов в Великобританию.

Бомбардировщики уже пролетали над Финляндией, странами Балтии и Польши, Балканами, Турцией и Персидским заливом, а также над итальянским островом Сардиния. В ходе ряда маневров пилоты отрабатывали учебное бомбометание.

Ранее во время совместных военных учений ВВС США и Южной Кореи пилоты ошибочно произвели сброс бомб за пределами полигона, в результате чего пострадали по меньшей мере 15 человек.