В Южной Корее из-за ошибочно сброшенных бомб на учениях пострадали 15 человек

Во время совместных военных учений ВВС Южной Кореи и США пилоты ошибочно произвели сброс бомб за пределами полигона. В результате этого пострадали по меньшей мере 15 человек. Как сообщает Рёнхап, это первая ошибка южнокорейских летчиков, из-за которой пострадали гражданские лица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

По сообщению агентства, инцидент рядом с учебным полигоном в Пхочоне к северу от Сеула произошел в 10:04. Два истребителя KF-16 сбросили по четыре бомбы MK-82 примерно в 8 км от цели на полигоне.

Минобороны страны сообщило о приостановке всех учений. Военно-воздушные силы заявили, что проводят проверку инцидента. Военнослужащие анализируют работу приборов навигации летчиков, а также правильность их действий при определении целей. Южнокорейские ВВС принесли свои извинения и заявили о готовности возместить ущерб.

Среди 15 пострадавших двое получили серьезные ранения и были доставлены в больницу. Врачи утверждают, что их травмы не представляют угрозы для жизни. Власти ожидают, что число пострадавших может возрасти, поскольку все больше людей обращаются за медицинской помощью.