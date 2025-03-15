В Перми за год предложение на рынке новостроек выросло на 60%

Предложение на рынке новостроек Перми по итогам февраля выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили в «Авито Недвижимости». Аналитики сервиса проанализировали итоги развития рынка первичного жилья в России в феврале. За месяц больше всего предложение выросло в сегменте однокомнатных квартир — на 36%. В сегменте двухкомнатных и трехкомнатных квартир предложение выросло в 1,6 раза в каждом, студий — в 1,9 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В стране в целом в минувшем месяце объем рынка новостроек вырос на 30% год к году. Сильнее всего этот сегмент увеличился в Воронеже, Ярославле, Калининграде, Уфе и Казани. В феврале средняя стоимость квартиры на первичном рынке РФ не изменилась. В Перми за этот период стоимость однокомнатных квартир в новостройках снизилась на 1%. В среднем жилье в новостройках города стоит 7,5 млн руб.

Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отметил, что, несмотря на рост предложения на первичном рынке, ожидать снижения цен на новостройки не приходится. Это связано с тем, что в последние месяцы наметилось увеличение интереса к приобретению нового жилья: по сравнению с ноябрем 2024 года спрос на платформе вырос на 21%. Кроме того, застройщики ограничены в маневрах с ценами из-за роста издержек на строительство и кредитных обязательств. «Актуальным инструментом снижения финансовой нагрузки при покупке новостройки сегодня остаются рассрочки. Также многие застройщики предлагают скидки, поэтому при поиске жилья стоит внимательно изучить доступные предложения»,— подчеркнул Дмитрий Алексеев.