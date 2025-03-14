Объем продаж филлеров в России с начала 2025 года достиг 4,3 млрд рублей

За период с 1 января по 23 февраля 2025 года в российской рознице было реализовано 756,3 тыс. флаконов и ампул филлеров и биоревитализантов на сумму 4,33 млрд руб., подсчитали для «Ъ» в аналитической компании RNC Pharma. Положительная динамика к аналогичному периоду 2024 года составила 32% в рублях и порядка 3,7% в мин. единицах.

В 2024 году российский розничный рынок филлеров и биоревитализантов достиг 28,7 млрд руб., прирост год к году составил 25%. В натуральном выражении продажи замедлились на 10% год к году и составили 5,9 млн упаковок, следует из данных RNC Pharma.

Препараты для инъекционной косметологии в основном приобретают в медучреждениях — на долю клиник приходилось более 90% продаж. Аптеки занимают 4,6% доли рынка, еще около 4% пришлось на продажи в интернете.

Объем российского рынка инъекционной косметологии в 2025–2026 годах увеличится на 15–20% ежегодно, подсчитали аналитики из консалтинговой компании «Право на здоровье». По итогам прошлого года его оборот достиг 44 млрд руб., что на 21% больше год к году. По словам экспертов, среди факторов, влияющих на рост рынка,— появление новых групп клиентов: молодых людей, которые стремятся превентивно бороться со старением, мужчин, а также тех, кто раньше делал процедуры за границей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Красота раскатала губы».

Виктория Колганова